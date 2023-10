Cos’è la stimolazione transcranica a cui si sta sottoponendo Fedez

(Di sabato 7 ottobre 2023) Dopo giorni di apprensione per le sue condizioni di salute, nella giornata di ieriè stato dimesso dall’Ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il cantante e influencer, dopo aver pubblicato un post di ringraziamento su Instagram, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera cosa è accaduto nella terribile settimana precedente, durante la quale è stato salvato da emorragie interne scaturite da due ulcere, legate all’intervento che aveva subito lo scorso anno per rimuovere un tumore al pancreas. Ma non solo. Nel suo lungo raccontoha affermato che si staa un ciclo di, ovvero “scosse elettromagnetiche al cervello” definite dallo stesso “non certo piacevoli”. Ma di cosa si tratta? Cosa è la...

