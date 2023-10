Cos’è il dumping fiscale e perché è una pratica scorretta

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 7 ottobre 2023) In parole semplici, ilè una politica erariale che causa problemi in alcuni Paesi favorendone altri. All’interno dell’Ue crea scompensi stimati tra i 35 e i 70 miliardi di euro l’anno. Ecco cosa è, quando si può parlare die come si sta arginando il problema