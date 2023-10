Corteo Cgil | in piazza l’Armata Brancaleone di sinistra E la Schlein canta “Bella Ciao”

(Di sabato 7 ottobre 2023) «La via maestra, insieme per la Costituzione»: sotto l’ombrello dello slogan rivendicazionista, ildellamescola un’Armatadi sigle, firme e associazioni che riverberano al loro interno istanze e obiettivi tra i più disparati. E allora, intanto, alla manifestazione di Roma è già guerra dei numeri: un classico delle marce dei militanti e sindacalisti diche, nell’accorpare organizzazioni e realtà movimentiste, arrotondano per eccesso la cifra dei partecipanti. E allora, se è vero che i contestatori armati di striscioni e megafoni sono partiti dadella Repubblica e dale dei Partigiani (zona Ostiense-Piramide) per arrivare a confluire – anche qui, tutto come copione insegna, nel presidio “sindacale” rosso diSan ...

... con il mantello dellaFunzione pubblica: infermieri, medici, operatori ecologici, polizia ... La sfilata sulle note di 'Bella ciao' Ildei manifestanti è arrivato in piazza San Giovanni ..."Bisogna essere fedeli alla Costituzione e applicarla. Siamo qua per questo". Così l'ex segretario del Pd, Pierluigi Bersani, presente alla manifestazione organizzata dallaa Roma. "E' un dovere, bisogna difendere valori fondamentali come la dignità del lavoro, la sanità pubblica, i diritti, la battaglia ambientale". 7 ottobre 2023

Cgil, manifestazione a Roma. Schlein canta Bella Ciao: «C'è un'Italia che si batte» ilmessaggero.it

Roma, in 100mila al corteo della Cgil: "Il governo ci ascolti" TGCOM

Roma, 7 ott. (askanews) – Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (IDF) Richard Hecht ha parlato alla Cnn affermando di auspicare che entro la fine della giornata odierna non ci siano più terror ...(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2023 "I rischi di guerra nucleare sono decisamente elevati, perché nel passato gli Stati non sono mai arrivati a firmare un trattato in cui si impegnassero a non usare ...