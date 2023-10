Coppa del Mondo rugby 2023 | Francia-Italia 60-7 | azzurri eliminati

A Lione i padroni di casa dominano la sfida La Francia travolge l’Italia per 60-7 oggi 6 ottobre a Lione nella partita della Coppa del Mondo di ...

(Adnkronos) – La Francia travolge l'Italia per 60-7 oggi 6 ottobre a Lione nella partita della Coppa del Mondo di rugby e vola nei quarti di finale. ...

Berlino – Ancora lui sul podio e sul primo gradino. In Coppa del Mondo l’Italia festeggia uno splendido oro nel Nuoto e Thomas Ceccon inaugura il ...

Una grande partenza, beneaugurante davvero per la stagione mondiale - olimpica di Thomas Ceccon. Una vittoria in Coppa del Mondo a Berlino, in vasca ...