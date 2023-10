Coppa del Mondo di Nuoto | Ceccon non si ferma più | vince anche nei 100 stile

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 7 ottobre 2023) Berlino – Non sipiù Thomas. L’Azzurro ha conquistato il secondo oro indel. Iltricolore applaude ancora una volta una delle sue stelle più brillanti. Nella tappa inaugurale della competizione, a Berlino,ha vinto la gara dei 100libero con il tempo di 47.97. Ha preceduto precedendo l’australiano Zac Incerti (48.55) eDylan Carter (48.73), atleta di Trinidad e Tobago. Dopo il successo nei 200 dorso (leggi qui) replica il primo gradino del podio. E ha deciso di non gareggiare nei 50 dorso per cui aveva ottenuto la finale. Si è concentrato solamente sui 100e ha poi vinto. Nicolò Martinenghi arriva sesto nella finale dei 50 rana. Ha chiuso in 27.14. Foto Andrea Staccioli, Giorgio ...