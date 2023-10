Conte | Apostolico? Salvini chiarisca come ha avuto il video

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Agenzia Vista) Foggia, 07 ottobre 2023 "La Digos fa sempre dei filmati quando ci sono delle manifestazioni, mapoi arrivano questi filmati a un ministro delle infrastrutture che non c'entra nulla? Il ministro delle Infrastrutturee perché haquei filmati. Quei filmati sono stati realizzati dalla Digos e sono nella disponibilità delle forze di polizia per altri compiti, non per attaccare i magistrati". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, parlando con i giornalisti a Foggia del caso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev