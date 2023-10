Condizionatori | nuove regole Ue | quali saranno vietati

Leggi su quifinanza

(Di sabato 7 ottobre 2023) A partire dal 2032 ipresenti in quasi la totalità delle case italianefuori legge, mentre dal 2027 potranno essere acquistati soltanto quelli che utilizzano gas non inquinanti. Lo stabiliscono leUe previste dall’accordo sottoscritto tra Consiglio e Parlamento europeo sul divieto dei cosiddetti F-gas, particolarmente dannosi per l’ambiente e che servono al funzionamento di climatizzatori, in generale di impianti di refrigerazione e di pompe di calore ormai di vecchia generazione. Il regolamento La messa a bando dei gas fluorurati (F-gas) era già stata prevista dal regolamento proposto nel 2022 dalla Commissione europea, che aveva scatenato la sollevazione dei produttori del settore della refrigerazione e delle industrie che utilizzano grossi impianti di riscaldamento e ...