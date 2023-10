Concorso Dirigenti scolastici | non c’è disparità di trattamento tra i candidati se in una sede si utilizza un testo vietato in un’altra

(Di sabato 7 ottobre 2023) Non c’è violazione della par condicio deialper DS se in unaè stata ammessa la consultazione di unin. Commissione e Comitato di Vigilanza hanno infatti il compito di verificare l’ammissibilità dei materiali di consultazione introdotti daial fine di garantire la genuinità dell’elaborazione delle prove scritte e l’effettiva par condicio dei. La Commissione è pienamente legittimata ad assumere, nella propria responsabilità e nelle forme consentite, provvedimenti concernenti l’osservanza delle disposizioni e relativi a qualsiasi pubblicazione o, edito da qualsiasi Casa Editrice, che sia recato dai concorrenti che prendono parte alle prove di ...

Concorso dirigenti scolastici 2023 Miur

Concorsi scuola 2024, si attende il bando per dirigenti tecnici: le ultime novità Tecnica della Scuola

Il bando del prossimo concorso per docenti dovrebbe arrivare nel corso di questo autunno. Le principali novità in merito alla scuola e al reclutamento docenti riguardano la pubblicazione, avvenuta lo scorso anno. Oltre il concorso per docenti, tra i concorsi scuola 2023 si attende con trepidazione la pubblicazione del bando per gli aspiranti dirigenti tecnici, che dovrebbe uscire tra il 2023 e il 2024.