“Con mollica o senza?” apre a Milano | troppa gente all’inaugurazione | la polizia interrompe l’evento

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il successo di Donato De Caprio, il salumiere-tiktoker, travalica i confini campani. A, dove ieri era attesa l’inaugurazione del nuovo negozio “Con?” – il cui nome deriva dal tormentone che lo ha reso celebre – più di 500 persone si sono presentate in piazza Diaz per assaggiare i panini di Donato. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Grande Folla , ieri, in piazza Diaz a Milano per l’apertura di Con mollica o senza, il primo punto vendita meneghino di Donato De Caprio, salumiere ...

L'Apertura del Primo Negozio di Donato De Caprio a Milano Il tanto atteso giorno ...

Grande folla, ieri, in piazza Diaz a Milano per l'apertura di Con mollica o senza, il primo punto vendita meneghino di Donato De Caprio, salumiere tiktoker con 3,9 milioni di follower, diventato ...