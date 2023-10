Con il coltello sotto casa della ex | minaccia di sgozzarla | Se non torni con me ti uccido

(Di sabato 7 ottobre 2023) La suaera stata esplicita: “Se noncon me ti sgozzo”. Parole che si stavano trasformando in tragica realtà per una donna romana salvata , però, dall’ intervento degli agenti del XIII Distretto Aurelio che hanno bloccato l’uomo, un 49enne italiano , a pochi passi dalla sua abitazione. Era ubriaco e in tasca aveva undi quelli a serramanico pronto ad essere usato ai...

Tensione a Treviso in un istituto superiore, dove due adolescenti hanno portando in classe delle armi. Una di queste era una pistola giocattolo, ...

Un tenta tivo di rapina nell’ufficio postale di San Ferdinando (in provincia di Barletta-Andria-Trani), un uomo preso in ostaggio e minaccia to da una ...

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia per stalking ai danni della sua ex a Roma . Gli agenti lo hanno bloccato nei pressi dell'abitazione ...

La sua minaccia era stata esplicita: "Se non torni con me ti sgozzo". Parole che si stavano trasformando in tragica realtà per una donna romana ...

... amalgamato ai consueti tormenti dell'artista che, per il tramite dei personaggi disegnatila lunghissima e premiata [1] filmografia (dal suo esordio Ilnell'acqua del 1962, ne realizza ...Secondo la ricostruzione della polizia, l'uomo, un albanese non in regolail permesso di ... All'interno del lavello della cucina, gli agenti hanno recuperato ilusato dall'uomo. Il ferito ...

Con coltello sotto casa della ex, uomo arrestato Agenzia ANSA

Minaccia una famiglia con un coltello, si placa solo alla vista del Taser Giornale di Brescia

La sua minaccia era stata esplicita: “Se non torni con me ti sgozzo”. Parole che si stavano trasformando in tragica realtà per una donna romana salvata , ...Non accettava la fine della relazione con la sua ex e dopo innumerevoli telefonate e messaggi di minacce, è stato bloccato nei pressi dell'abitazione della donna ubriaco, con un coltello a… Leggi ...