Con il coltello sotto casa della ex Arrestato dalla polizia | minacciava di sgozzarla

(Di sabato 7 ottobre 2023) La sua minaccia era stata esplicita: "Se non torni con me ti sgozzo". Parole che si stavano trasformando in tragica realtà per una donna romana salvata, però, dall'intervento degli agenti del XIII ...

Tensione a Treviso in un istituto superiore, dove due adolescenti hanno portando in classe delle armi. Una di queste era una pistola giocattolo, ...

Un tenta tivo di rapina nell’ufficio postale di San Ferdinando (in provincia di Barletta-Andria-Trani), un uomo preso in ostaggio e minaccia to da una ...

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia per stalking ai danni della sua ex a Roma . Gli agenti lo hanno bloccato nei pressi dell'abitazione ...

...ex ubriaco e in possesso di unNel corso di un appostamento lo hanno intercettato nei pressi dell'abitazione della donna e lo hanno bloccato trovandolo ubriaco e in possesso del...Bloccatouna serramanico Un uomo di 48 anni è stato arrestato dalla polizia del XIII Distretto Aurelio dopo aver minacciato la sua ex compagna a seguito della fine della loro relazione. ...

Con coltello sotto casa della ex, uomo arrestato Agenzia ANSA

Gira per Campo Marzo con un coltello "per difendersi": espulso VicenzaToday

La sua minaccia era stata esplicita: 'Se non torni con me ti sgozzo'. Parole che si stavano trasformando in tragica realtà per una donna ...Non accettava la fine della relazione con la sua ex e dopo innumerevoli telefonate e messaggi di minacce, è stato bloccato nei pressi dell'abitazione della donna ubriaco, con un coltello a… Leggi ...