“Com’è umano lui” | in corso le riprese del film Rai su Paolo Villaggio

(Di sabato 7 ottobre 2023) Diretto da Dido Castelli e Luca Manfredi, con la collaborazione alla sceneggiatura di Elisabetta e Piero, il lungometraggio è prodotto per Rai da Oceans Productions e si intitola “lui”. Interpretail genovese Enzo Paci, attore diplomato alla scuola di recitazion

Vale anche per il lato, centrale nel rapporto medico - ... Per mia madre, Francescostato una sicurezza. Così come lo...possibile che una persona che letteralmente dedica l'intera ...Alle 16, alla Cariplo Factory - Sala Joule (Base Milano)...del libro del filosofo Davide Sisto 'I confini dell'', edito da ... webinfo@adnkronos.

"Com'è umano lui". Così Fantozzi esalta il perdente in noi ilGiornale.it