Come sta l' immunologo Le Foche? Il rischio del danno irreparabile

(Di sabato 7 ottobre 2023)sta l'Ledopo il violento pestaggio? Francesco Le, volto noto al grande pubblico per i suoi interventi televisivi durante la pandemia, due giorni fa è stato picchiato da un suo paziente e adesso rischia di perdere un occhio. Nonostante lo specialista dica di sentirsi meglio, adesso rischia di essere sottoposto ad un intervento chirurgico alla zona oculare.riportato da “Il Messagero”, l'Le, 65 anni, responsabile di un reparto di immunoinfettivologia al Policlinico Umberto I, si trova da giovedì ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato barbaramente picchiato da un suo paziente di 36 anni con precedenti penali, nel suo studio di via Po, nel quartiere Salario. L'aggressore è attualmente in stato di fermo con ...