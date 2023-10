Come ha fatto Hamas a cogliere di sorpresa l’intelligence israeliana? Le risposte degli esperti

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 7 ottobre 2023) C’è un grande interrogativo che aleggia sul violentissimo attacco missilistico e via terra scagliato dacontro Israele: com’è possibile che un Paese che vanta uno dei più rinomati servizi di intelligence al mondo, oltre che un esercito strutturatissimo, sia stato colto diin questo modo? In molti in queste ore, tanto in Italia, quanto nella stessa Israele cercano di darsi una spiegazione, spesso indicando una causa nelle lacerazioni che stanno vivendo la politica e la società israeliane. “Tutta Israele si chiede: dov’è l’Idf (l’esercito, ndr), dov’è la polizia, dov’è la sicurezza?”, ha detto Eli Maron, ex capo della marina, intervistato da Channel 12, mentre l’ex capo dei servizi israeliani Amos Yadin, citato dal Times of Israel ha parlato di un altro attacco dopo un “fallimento di intelligence”. L’attacco ...