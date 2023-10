Come ci vede l’intelligenza artificiale? Curiosità sugli italiani

Leggi su velvetmag

(Di sabato 7 ottobre 2023)continua a stupirci di giorno in giorno. A tal proposito, un utente di Reddit avrebbe creato rappresentazioni degli uomini e delle donne più stereotipate in Italia, ma anche in diversi altri paesi del mondo.sembra riuscire a sconfinare oltre moltissimi limiti, continuando a stupire per le cose strabilianti di cui pare essere sempre più in grado. Una versatilità che si può declinare in molti campi e che porta a scoperte sorprendenti. Tra le recenti novità, un utente di Reddit, chiamato WeirdLime, avrebbe utilizzato Midjourney per creare rappresentazioni degli uomini e delle donne più stereotipati presenti nel suo materiale utilizzato per l’apprendimento. Robot, Intelligenza– VelvetMagLo sviluppo continuo ...