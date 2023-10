“Colpo” dalla Roma per il suo Lecce | Corvino | “Ecco chi prenderei”

Leggi su notizie

(Di sabato 7 ottobre 2023) In una intervista rilasciata ai microfoni di ‘Radio Radio’ è intervenuto il direttore sportivo del, PantaleoSe c’è una squadra che, fino a questo momento del campionato, sta sorprendendo tutti non può che essere ildi Roberto D’Aversa. Dietro al grande lavoro del tecnico (che ha preso in mano la squadra da Marco Baroni) c’è soprattutto l’impegno di una dirigenza che si è sempre fatta trovare pronta. In particolar modo dal suo direttore sportivo, Pantaleo. Quest’ultimo non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione visto che stiamo parlando di uno dei dirigenti più stimati e conosciuti nel panorama calcistico italiano. Il ds del, Pantaleo(Foto LaPresse) Notizie.comAutore di moltissimi colpi di mercato ad effetto per la squadra ...