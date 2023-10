(Di sabato 7 ottobre 2023) “L’orientamento risulta fondamentale, come indica anche la visione strategica sui fondi Pnrr sul tema. Occorre creare un modello di sistema tra tutti gli attori. Gli impegni dei giovani post scuola e università, è la rapida obsolescenza dei lavori, allora la capacità di, ildile, risulta doveroso farlo dall’inizio, fin dalla scuola passando fino all’università. Parlando di crescita personale, è importante valorizzare anche la personalità dei nostri, ritrovando quel rapporto di cura che i ragazzi ci chiedono e che noi dobbiamo dare loro per poterli supportare. Pertanto fondamentale sarà accrescere maggiormente il nostro impegno sulla generazione z e generazione ...

Così al convegno, Giuseppe Recinto Capo di Gabinetto Ministero dell'Istruzione e del Merito. 7 ottobre

Codau 2023, Recinto (MIM): "Trasmettere agli studenti, il modo di affrontare le nuove sfide lavorative" La Gazzetta del Mezzogiorno

