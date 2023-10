Codau 2023 - Panucci (MUR) : “Impegno costante per attrarre studenti all’interno del sistema universitario” (Adnkronos) – Viviamo in un sistema globale in cui le competenze devono essere al centro dello sviluppo, come sottolineato anche da parte ...

Codau 2023 - Panucci (MUR) : "Impegno costante per attrarre studenti all'interno del sistema universitario" Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Viviamo in un sistema globale in cui le competenze devono essere al centro dello sviluppo, come sottolineato anche da ...

Codau 2023 - Ubertini (Cineca) : "Tecnologie digitali al centro della rivoluzione universitaria" Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Si sta trasformando il mondo dell'università, la tecnologia è pervasiva. L'innovazione è diventata parte di questo ...