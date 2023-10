Cocaina di “Louis Vuitton” nello scooter | arrestato corriere

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 7 ottobre 2023) La Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, hanno fermato un giovane a bordo di uno, risultato in possesso di 1,028 kg di. I finanzieri, insospettiti dalle manovre di guida azzardate, hanno intimato l’alt del veicolo in via Vittorio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.