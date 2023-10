Claudia Pieralli | una vita per lo studio Chi era la professoressa scomparsa

(Di sabato 7 ottobre 2023) Molto apprezzata da colleghi e studenti. Diversi i progetti nazionali e internazionali seguiti nell'ambito di sua specializzazione in letteratura russa

L'Università di Firenze , attraverso un comunicato, esprime profondo cordoglio per la morte, a soli 44 anni , di Claudia Pieralli, professoressa ...

Molto apprezzata da colleghi e studenti. Diversi i progetti nazionali e internazionali seguiti nell'ambito di sua specializzazione in letteratura russa, professoressa associata di Lingua e letteratura russa all'Università di Firenze, è morta all'età di 44 anni dopo una malattia. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'ateneo ...

E' morta la professoressa Claudia Pieralli. Aveva 44 anni LA NAZIONE

Addio alla professoressa Claudia Pieralli, cordoglio all'Università di Firenze gonews

Livorno, 7 ottobre 2023 – Si è concluso in mattinata il soccorso di 21 naufraghi nel Mediterraneo centrale da parte della nave Life Support di Emergency. Il salvataggio è avvenuto in acque ...Molto apprezzata da colleghi e studenti. Diversi i progetti nazionali e internazionali seguiti nell’ambito di sua specializzazione in letteratura russa ...