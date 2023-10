Cittadella-Ternana oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole del Tombolato per la nona giornata del campionato italiano di. I padroni di casa di Edoardo Gorini, dopo la vittoria ottenuta sul Lecco, vogliono dare seguito ai loro risultati. La compagine umbra, dal suo canto, è reduce dalla vittoria nei confronti della Reggiana e spera di aprire un importante ciclo di risultati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 ottobre alle ore 16:15; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

In contemporanea anche Ascoli " Sampdoria e, tutte gare valide per la nona giornata di Serie B . Infine, menzioniamo la partita chiave valida per la settima giornata del ......SPORT ARENA 16.15 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO Ascoli - Sampdoria (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251) Venezia - Parma (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)(...

Cittadella-Ternana, la probabile formazione di CalcioFere Calcio Fere

Cittadella, l'esame Ternana da superare a pieni voti prima della sosta PadovaOggi

Continua oggi la settima giornata di Serie A dopo i due anticipi di ieri. Tre match in programma oggi, con il derby della mole tra Juventus e Torino alle 18. Di seguito la programmazione completa ...Secondo impegno consecutivo al Tombolato per gli uomini di Gorini, attesi dalla sfida alle 16:15 contro la Ternana di Lucarelli. Out Frare e Giraudo, Cassano sulla trequarti con Pittarello in avanti.