Cimitero vivente | le origini | la recensione del horror prequel di Pet Sematary

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il film:: le, 2023. Regia: Lindsey Anderson Beer. Cast: Henry Thomas, David Duchovny, Jack Mulhern, Natalie Alyn Lin, Jackson White, Forrest Goodluck e Isabella LaBlanc. Genere:. Durata: 84 minuti. Dove lo abbiamo visto: Su Paramount+, in anteprima. Trama: A Ludlow, nel Maine, c’è unin cui se vieni sepolto torni in vita. È quello che accade al giovane soldato Timmy, che ritorna da suo padre ma è completamente cambiato, come se una forza demoniaca si fosse impadronita di lui. Toccherà ai suoi concittadini affrontarlo ed eliminarlo, questa volta definitivamente. L’immensa bibliografia di Stephen King è da sempre una fonte inestimabile di materiale per produzioni cinematografiche e televisive, al punto che si va addirittura oltre a quanto ...