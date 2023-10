Ciclismo | Silvia Persico conquista la medaglia d’argento ai Mondiali di Gravel

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ai2023 di, scattati oggi in Veneto, la polacca Katarzyna Niewiadoma vince la prova femminile in 4:49:44, andandosene in solitaria nel finale della corsa, lunga 140 km. Al termine dell’assolo prodotto nei 20 km conclusivi, la polacca chiude con 33? di margine sulle più immediate inseguitrici. Lavieneta dall’azzurra, la quale batte in una volata a due la neerlandese Demi Vollering, che devi accontentarsi del gradino più basso del podio, mentre restano a bocca asciutta le connazionali Yara Kastelijn, quarta, e Lorena Wiebes, quinta. In casa Italia, oltre all’argento di, arriva il nono posto di Gaia Realini a 6’03, mentre resta ai margini della top 10 Letizia Borghesi, 11ma a 6’48”. ...