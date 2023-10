Ciambellone bicolor | sofficissimo con ripieno di nutella!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 7 ottobre 2023) Questosi prepara facilmente e in pochi minuti! Morbidissimo, ideale per l’inzuppo, soprattutto a colazione con una bella tazza di caffellatte. Questa volta lo prepariamo con unalla Nutella, che possiamo tranquillamente omette. Per una resa perfetta vi consiglio di congelare la crema alla nocciola per tempo: prendiamo delle generose cucchiaiate e facciamole scivolare sulla carta stagnola, quindi riponiamola in freezer per 2 ore almeno in modo che si solidifichi, creando dei mucchietti. In questo modo non si seccherà in cottura, ma si trasformerà in una vera bomba di bontà. Non contiene burro, ma olio di semi e vi confesso che è uno dei più richiesti in famiglia, con buona pace per me che devo applicarmi poco, ma ottengo un risultato molto soddisfacente. Allora allacciamoci il grembiule e ...