Ci vediamo l' 11 novembre | Elly Schlein | tentativo disperato di una leader allo sbando

(Di sabato 7 ottobre 2023) «Non smobilitiamo, ma anzi rilanciamo aggiungendo altre battaglie». E così, dopo l'estate militante - di cuisnocciola i numeri: 1500 eventi, + 20% rispettoscorso anno-, dopo aver partecipato alle piazze degli altri (sabato sarà a quella della Cgil), il Pd lancia il cuore oltre l'ostacolo e prova a fare in proprio: l'11tutti in piazza per difendere la sanità, la scuola e il lavoro. Ma anche per mobilitarsi, in generale, contro il governo Meloni che proprio in quei giorni (la scelta non è casuale) sarà nel pieno della legge di bilancio. Entro il 15 ottobre il governo deve mandare il testo a Bruxelles, da lì a un mese deve arrivare il via libera. «Non è detto che la Ue la approvi...», scommettono i dem, nei corridoi di Montecitorio. La piazza, dunque. Non solo per far sentire la propria voce ...