Ci mancavano i vecchietti del BarLume

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 7 ottobre 2023) – che in uno dei nostri innumerevoli cloud immaginari esistono davvero. Li ripropone – narrativamente; per la fiction c’è Sky con il ventesimo capitolo – il loro creatore: lo scrittore pisano quasi 50enne Marco Malvaldi, che ha scelto la carriera letteraria a quella universitaria, ma che nei suoi gialli non riesce a dismettere la sua mentalità scientifica. La nuova puntata della fortunata saga giallesca si chiama “La morra cinese (pagg. 264, euro 15; Sellerio)”. Pineta, primavera inoltrata, ma Massimo il barrista non riesce ancora ad avere la Tosap per i tavolini dele Tiziana la socia del Viviani è un po’ nervosa. Solo ainon manca materiale di disputa: la destra ha vinto le elezioni in paese ed Ampelio e Pilade non riescono a farsene una ragione, mentre il Rimediotti ed Aldo sono per la conservazione. A questo si somma il solito ...