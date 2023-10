Chi sono i debuttanti nell’Italia di Luciano Spalletti? Le novità nelle convocazioni in Nazionale

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Nel tardo pomeriggio di ieriuscite ledel CT dellaitaliana,, per le due sfide di qualificazione a Euro 2024 contro Malta (14 ottobre) e Inghilterra (17 ottobre). Gli azzurri si trovano al momento al secondo posto nel girone C con 7 punti all’attivo dopo quattro partite disputate, ex aequo con l’Ucraina, la quale però ha giocato un match in più rispetto all’Italia. Tra i 27 giocatori chiamati dal tecnico di Certaldo cidiversetra ritorni e prime volte. L’unico debuttante vero e proprio è Destiny Udogie: l’esterno in forza al Tottenham si è preso sin da subito una maglia da titolare nell’undici di Ange Postecoglou, mettendo in mostra le proprie qualità fisiche e di corsa sulle fasce....