Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 7 ottobre | programma | orari | tv | streaming DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) LaA anche quest’, sabato 7, è pronta a tornare in scena con l’ottavo turno. La massimaitaliana riserverà sorprese anche in data odierna con tre avvincenti gare, almeno sulla carta. Dopo questo turno ci sarà la sosta per favorire ledelle varie Nazionali e dunque le venti formazioni vorranno dare il massimo prima del periodo di pausa. E soffermandoci sulle gare odierne, partiamo innanzitutto dal match delle 15.00: quello che vedrà coinvolte l’Inter e il Bologna. Gli uomini di Simone Inzaghi, all’interno di San Siro, tenteranno di ripetersi dopo il successo a Salerno (0-4) e quello in Champions League e sempre in casa contro il Benfica (1-0). Ma superare i felsinei del tecnico Thiago Motta non sarà semplice. Alle 18.00 invece, si preannuncia un derby rovente quello tra ...