Chi finanzia le Ong che salvano i migranti nel Mediterraneo | Acri | diocesi | fondi esteri

(Di sabato 7 ottobre 2023) Come sino le Ong che soccorrono inel Mar? La Verità oggi cerca una risposta a questa domanda. Con l’aiuto del Rapporto annuale di SOS Mediterranée Italia. La Ocean Viking, nave dell’Organizzazione non governativa francese, ricevein particolar modo da, in particolar modo da fondazioni private. Questirappresentano il 52% del totale. Le entrate nel 2022 ammontano a 580 mila euro. Con un incremento del 21% rispetto all’anno precedente. La quasi totalità deiarriva da donazioni private. Fatta eccezione per i 10 mila euro da Regione Lombardia. Che sono stati destinati alla copertura di un programma di formazione di lavoratori. Le entrate da raccoltatra il 2021 e il 2022 ...