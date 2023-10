Chi è Mauro Renato Morandi | l’uomo che ha aggredito Francesco Le Foche

Leggi su cultweb

(Di sabato 7 ottobre 2023), nato nel 1987, è un ex pugile e buttafuori che il 6 ottobre 2023 hal’immunologoLenel suo studio a Roma., stando alle dichiarazioni del medico, è un paziente psichiatrico, fisicamente possente, che egli aveva curato per una spondiloscite (un’infezione della colonna vertebrale). Leha spiegato che il motivo per il qualelo haè che il medico si era rifiutato di curare il suo cane, perché giustamente non rientra nelle sue competenze. Inoltrelamentava un’altra infezione, inesistente. In più, prendeva anabolizzanti, ha spiegato, il medico. Non è un no vax, come era stato ipotizzato in funzione del ruolo di Le ...