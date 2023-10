Chi è Commander | il cane di Biden allontanato perché troppo aggressivo

(Di sabato 7 ottobre 2023) E’ terminato con un allontanamente forzato il soggiorno alla Casa Bianca di, ildel Presidente Joe. L’animale è stato portato via dopo aver morso un agente del Secret Service, ma non si trattava della sua unica ‘vittima’: negli ultimi due anni, il fedele compagno del Potus è stato infatti coinvolto in una lunga serie di incidenti. Una condotta aggressiva che ha costretto i coniugi, a malincuore, a fare a meno della sua presenza a Washington. La sofferta decisione di JoeUn morso ad un agente dei Servizi Segreti è costato caro a, adorato amico a quattro zampe del Presidente Joe. In seguito all’episodio, il Presidente e sua moglie Jill hanno deciso di allontanare ilda Washington: “Il presidente ...

...e la first lady hanno a cuore la sicurezza di coloro che lavorano alla Casa Bianca e diogni ... Al momentonon è alla Casa Bianca, si valutano i prossimi passi'. In passato la Casa Bianca ...

La decisione di allontanare il pastore tedesco del presidente degli Stati Uniti è arrivata dopo l'ennesimo attacco a un membro dello staff ...Sembra finita la storia alla Casa Bianca per Commander. Il pastore tedesco di Joe e Jill Biden, un cagnone di appena due anni, è stato portato via dopo una serie di incidenti. Lo riporta la Cnn. Non s ...