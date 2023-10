Chi dietro a Hamas | l' analista non ha dubbi E si apre un nuovo fronte

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 ottobre 2023) Chi c'è davvero al violentissimo attacco palestinese a Israele di sabati 7 ottobre, a 50 anni dallo scoppio della guerra dello Yom Kippur? Per Morris Mottale, professore di politica internazionale e sicurezza alla Franklin University di Lugano, si tratta di un'azione orchestrata dall'Iran che ora rischia di degenerare ulteriormente con l'apertura di untra Israele e il Libano. È questa la chiave di lettura che l'esperto dà dell'attacco su larga scala dicontro Israele. «Bisogna riconoscere che gli iraniani che hanno organizzato l'attacco. È nel loro interesse», spiega Mottale in un'intervista all'Adnkronos, nella quale evidenzia come i politici della Repubblica islamica siano «astuti» e pronti a sacrificare sull'altare della guerra allo Stato ebraico «fino all'ultimo arabo, fino all'ultimo palestinese» oltre ad avere «un interesse ...