Che scandalo il Papa sul clima | va a braccetto di chi censurò Ratzinger

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il guaio delle cazzate è che sono contagiose, originano altre cazzate e se a spararle è unteoricamente cattolico finiscono per diventare monumentali Il documento sinodale di Bergoglio, Laudate Deum, del quale ci siamo ampiamente occupati, è un tale concentrato di idiozietiste che non poteva non eccitare sparafucile, faziosi, incompetenti, almeno sul tema, gradassi, intolleranti, imbonitori: difatti il compitino sgangherato che indica una attitudine ringretinita viene chiassosamente esaltato dalla politica di estrema sinistra al completo, la più devastante per l’ambiente (mentre la destra, purtroppo, tace, servile e vile); oggi scendono in campo le groupie di Bergoglio, i cosiddetti esperti, non certo dima di marketing: ce n’è per tutti, e tutti ben sintonizzati sul vittimismo aggressivo e intollerante. Ecco s’avanza ...