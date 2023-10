Che guaio se il mondo si dissolve in uno stato emotivo passeggero

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’identità è divenuta una storia, da raccontare agli altri ma prima ancora da raccontare a se stessi. Lasciamo da parte l’identità di popoli, nazioni, culture, non è ciò che qui ci interessa. L’identità in questo caso è il racconto di sé a se stessi, un’autoprogettazione, una costruzione di chi si è, un’immagine-storia che si vuole proiettare al di fuori di sé. Questo sembra il punto massimo di quella dissoluzione di ciò che è concreto su cui tanti filosofi, sociologi, psicologi si accapigliano da decenni. Se persino il soggetto, ciò che sta sotto e sorregge, i greci avrebbero detto l’hypokéimenon, diviene qualcosa in corso d’opera, come lo è ogni storia, ecco che allora tutto è storia, ma non epocale successione di eventi, bensì ombelicale autonarrazione. È questo un punto d’arrivo della celebre massima “Conosci te stesso” al cui proposito Goethe, in un leggendario aforisma, ...