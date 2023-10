Cgil | Roma attraversata da due onde rosse contro le politiche anti - popolari del governo Meloni

, 07 ottobre 2023 "Condanniamo l'attacco in Israele da parte di Hamas. Ma questo è il risultato ... Per la Costituzione" indetta dalla, 07 ottobre 2023 "Condanniamo l'attacco alla popolazione civile di Israele. È il modo peggiore ... Per la Costituzione" indetta dalla

Cgil, a Roma la manifestazione per i diritti. Landini: “Siamo la piazza che paga le tasse. È il momento del salario minimo” la Repubblica

La Cgil manifesta a Roma. Landini, 'è il momento di introdurre il salario minimo' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

“Qui per unire, non per dividere, nel segno della giustizia sociale della Costituzione”. In 700 da Piacenza a Roma con Cgil e associazioni – “Siamo qui per unire, e non dividere. Siamo quelli che ...Il pupazzo caricaturale che raffigura la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è apparso in piazza a Roma, dove è in corso la manifestazione nazionale a Roma organizzata dalla Cgil e da più di cen ...