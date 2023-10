Cgil | la manifestazione in diretta | in migliaia a Roma

(Adnkronos) – Ci saranno tutte le opposizioni in piazza oggi 7 ottobre a Roma con la Cgil per la Manifestazione 'La via maestra, insieme per la ...

"La Via Maestra. Insieme per la Costituzione": è la mobilitazione lanciata per oggi, 7 ottobre, da più di 100 associazioni e reti, tra cui la Cgil . ...

AGI - Bandiere, striscioni, tamburi e musica animano Roma Ostiense che si tinge di rosso per ladella'La via maestra, insieme per la Costituzione'. Da qui infatti partirà uno dei due cortei, l'altro inizierà a sfilare da piazza della repubblica, per giungere insieme a piazza ...Alle ore 17 circa prenderà la parola il segretario generale della, Maurizio Landini, che chiuderà la. Tra gli interventi previsti sul palco, i rappresentanti delle associazioni ...

Cgil, la manifestazione di Roma in diretta: doppio corteo fino a San Giovanni, attese 50mila persone Corriere Roma

Oggi a Roma la manifestazione della Cgil, 2 cortei e più di 100 associazioni: tra i temi al centro della manifestazione il lavoro, il contrasto alla povertà, l’aumento dei salari e delle pensioni “La ...AGI - Bandiere, striscioni, tamburi e musica animano Roma Ostiense che si tinge di rosso per la manifestazione della Cgil "La via maestra, insieme per la Costituzione". Da qui infatti partirà uno dei ...