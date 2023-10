Cgil in piazza con 100 associazioni | è il momento di ribellarci

(Di sabato 7 ottobre 2023) Latorna ina Roma per sollecitare il governo a cambiare rotta e chiedere misure concrete per il lavoro e contro la precarietà."La via maestra. Insieme per la Costituzione" è lo slogan ...

Hanno risposto in tanti all'appello della Cgil per una manifestazione nazionale "a difesa della Costituzione" . Provenienti da tutta Italia gli ...

AGI - Bandiere, striscioni, tamburi e musica animano Roma Ostiense che si tinge di rosso per la manifestazione della Cgil "La via maestra, insieme ...

In diretta da piazza San Giovanni a Roma la manifestazione “La via maestra” organizzata da Cgil con 100 associazioni e la partecipazione di Pd e ...

Fotogallery - Laincontro il governo: cori di Bella ciao e slogan pro Costituzione Ultimo Aggiornamento 29/09/23 Fotogallery - Silvio Berlusconi, Regione Lombardia gli intitola il Belvedere Ultimo ...Latorna ina Roma per sollecitare il governo a cambiare rotta e chiedere misure concrete per il lavoro e contro la precarietà."La via maestra. Insieme per la Costituzione" è lo slogan dell'...

Cgil, la manifestazione di Roma in diretta. Il corteo è arrivato a piazza San Giovanni. Landini: «Bellissima giornata, siamo in centomila» Corriere Roma

La Cgil apre la piazza d'autunno: "È ora di difendere la democrazia e ribellarci" RaiNews

Roma, 7 ott. (askanews) - La Cgil torna in piazza a Roma per sollecitare il governo a cambiare rotta e chiedere misure concrete per il lavoro e contro la precarietà. "La via maestra. Insieme per la ...Roma, 7 ott. (askanews) – Il leader della Cgil, Maurizio Landini, dice “contateci, noi non diamo numeri”. In piazza in tanti parlano di 100mila manifestanti ai due cortei partiti da piazzale dei Parti ...