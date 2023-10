Cgil | in migliaia in piazza a Roma Landini | «Teniamo in piedi il paese Il governo ci ascolti»

(Di sabato 7 ottobre 2023) Sta avendo luogo ala manifestazione nazionale organizzata dalla, alla quale stanno partecipando oltre cento associazioni, laiche e cattoliche. «La via maestra, insieme per la Costituzione»: questo lo slogan scelto per la giornata. «Il messaggio che noi vogliamo mandare con la via maestra è che quei diritti fondamentali sanciti della nostra Costituzione debbano essere attuati e quindi siamo contrari a qualsiasi idea di modifica della Costituzione: per questo chiediamo aldi cambiare le politiche economiche e sociali e anche di riforma istituzionale», ha spiegato il segretario generale Maurizio. October 7, 2023 «Questa – ha aggiunto– è una grande manifestazione. Il messaggio di oggi è unire questoe chiedere che il mondo del lavoro, ...

Sta avendo luogo a Roma la manifestazione nazionale organizzata dalla, alla quale stanno partecipando oltre cento associazioni, laiche e cattoliche. "La via maestra, insieme per la Costituzione": questo lo slogan scelto per la giornata. "Il messaggio che noi ...Il corteo dellapartito da Piazzale dei partigiani si è diretto verso viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, via Merulana per arrivate a piazza San Giovanni in Laterano. Sono ...

Cgil, in migliaia in piazza a Roma"a difesa della Costituzione" - Il ... Il Sole 24 ORE

Cgil, in migliaia in piazza a Roma. Landini: «Teniamo in piedi il ... Open

Presenti delegazioni di Partito democratico (con Schlein), Movimento 5 stelle, Verdi e Sinistra italiana. Ai cortei striscioni e carrelli contro il carovita. Il segretario generale chiede ...Milano, 7 ott. (askanews) - Hanno sparato migliaia di razzi, ma sono entrati anche via terra, facendo esplodere le barriere erette da Israele, e hanno varcato la frontiera anche dal cielo con dei delt ...