Cgil | decine di migliaia in piazza San Giovanni Presente anche Schlein | “Qui l’Italia che lotta per i salari e la sanità pubblica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) UnaSangremita didi persone oggi, per la manifestazione organizzata dallainsieme a 250 associazioni per difendere la Costituzione e i diritti dei lavoratori e delle fasce più deboli. A chiudere l’evento, intitolato “La cia maestra: la Costituzione” è stato il segretario generale dellaMaurizio Landini .”Siamo qui perché noi siamo quelli che vogliono unire questo paese – afferma Landini –dell’opposizione e della sinistra? No siamo di più, questa è lache vuole unire tutto quello che è diviso, questa è ladi chi paga le tasse, che tiene in piedi questo Paese, di chi che vuol essere ascoltati e dire che si cambia insieme a noi, non contro di noi”. Prima in corteo e poi in...