C' è una cosa strana | Tricarico | sospetti sull' attacco a Israele

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) "È stato undegno delle migliori forze speciali professionali". A dirlo, in collegamento con Stasera Italia nella puntata in onda sabato 7 settembre su Rete 4 è niente di meno del generale Leonardo. Il riferimento è alla guerra iniziata da Hamas che è entrata da più punti nel territorio israeliano. L'esperto arriva addirittura a parlare di "una", ossia: "una delle performance che aveva e haè quella di infiltrare questi gruppi terroristi, tanto è che spesso la rappresaglia di Hezbollah e Hamas è scattata nella ricerca di fiancheggiatori". Da qui il sospetto: "È molto strano che questa volta non abbia funzionato, anon manca la tecnologia". Insomma, per l'ex Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e attuale presidente della ...