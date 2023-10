C'è la guerra in Israele e la Rai manda La Zampata. La catastrofe di una televisione

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 ottobre 2023) Roma. Sta sulla notizia nove ore dopo la notizia. Solo la Rai riesce a farsi notizia di fronte alla più grande: la. Se oggi fosse un quotidiano non ci sarebbe ragione per acquistarlo, per aprirlo. Se la Rai fosse sul mercato, domani, dichiarerebbe default. Scoppia il conflitto ine lapubblica non è nelle condizioni di organizzare uno speciale. Uno. E’ saltato il Medioriente e in Rai non si è capaci di far saltare un palinsesto, ridisegnarlo, collegarsi con i suoi due corrispondenti, due, che sono sul posto e che andrebbero valorizzati come fossero la Fallaci o Terzani. Tre reti televisive, una all news, e lasciamo perdere il numero dei giornalisti che supera pure il numero dei razzi lanciati dai fanatici di Hezbollah. Lasciamo perdere i mega mezzi che, giustamente, la Rai ha a disposizione grazie al canone. ...