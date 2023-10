Catanzaro | Vivarini | “Complimenti ai ragazzi Gol? Giocata provata e studiata”

(Di sabato 7 ottobre 2023) L'allenatore ha prima elogiato gli avversari per la grande disposizione in campo, poi sulla sua squadra: "Un plauso a tutti, abbiamo giocato davvero molto bene"

Non si ferma la corsa delche continua a stazionare nelle zone altissime della classifica di serie B. La squadra diespugna anche il Druso battendo di misura i padroni di casa del

Vittoria di misura delCatanzaro in un campo ostico come quello del Südtirol. Così, la squadra di Vincenzo Vivarini si porta in quarta posizione, sempre più vicina alla vetta della classifica ma ...“Abbiamo incontrato una vera squadra di Serie B, solida e caratteriale. Dovevamo essere bravi ad accorciare, il Sudtirol ha un gioco semplice ma che ci portava ad allungarci: non prendere gol è stato ...