Castagno | non si butta via niente dalle foglie alla corteccia | proprietà e utilizzi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ilè tra i grandi protagonisti dell’autunno! I suoi frutti sono una delizia e li aspettiamo tutto l’anno, ma le virtù di questo albero sono moltissime e non sufficientemente note a tutti. Vediamole insieme!Racchiusi all’interno di frutti spinosi, le castagne, i semi della pianta, sono ricche di proteine, carboidrati, sali minerali aminoacidi e zuccheri, utili al benessere del nostro apparato muscolo-scheletrico. Ma in questo nostro articolo, vogliamo occuparci dellae soprattutto delle. La prima contiene tannini, utili per curare diarrea e dissenteria grazie alle virtù astringenti. Oltre agli stessi tannini, lerilasciano una buona dose di alcaloidi, albumina, fitosterine, flavonoidi, sali minerali, vitamina C, B1, B2. ...