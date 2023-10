Caso Pogba | non è positivo al testosterone ma ad un’altra sostanza! Le ultime

(Di sabato 7 ottobre 2023), il francese non èalma adsostanza: lenovità sulla situazionealsintetico senza averlo mai assunto: è il clamoroso risvolto emerso dalle controanalisi delle urine di Paul, secondo quanto riferisce l’edizione online del Corriere della Sera. La sostanza assunta dal centrocampista della Juventus è in realtà il Dhea, ovvero il deidroepiandrosterone, conosciuto anche come «ormone della giovinezza». Si tratta di un androgeno più potente e moderno delche l’Agenzia Mondiale Antidoping ha proibito da una decina di anni. Lo staff legale del giocatore della Juve avrà però un supporto molto più forte nel far passare la tesi ...

giornata chiave per Paul Pogba e la Juve . Ieri è stato il giorno delle controanalisi , al laboratorio dell'Acqua Acetosa a Roma , oggi potrebbe ...

Nella giornata odierna è arriva to il risultato delle contro-analisi di Pogba : il francese ancora positivo, si complica la sua posizione. Il giorno ...

“Effettivamente mi sarei stupito se le controanalisi non avessero confermato la positività. L’esame è stato fatto in un laboratorio tra i migliori ...

, il francese non è positivo al testosterone ma ad un'altra sostanza: le ultime novità sulla situazione Positivo al testosterone sintetico senza averlo mai assunto: è il clamoroso risvolto ...Commenta per primo Emergono nuovi dettagli nella querelle Paule per il suodi positività al doping. Anche le controanalisi hanno confermato la positività del giocatore nelle analisi che sono state portate avanti al termine della gara dello scorso 20 ...

Caso Pogba, attenta Juve. Tuttosport: "L'addio del giocatore farebbe risparmiare 30 milioni" TUTTO mercato WEB

Pogba, l'esito delle controanalisi doping: confermata la positività. Rivivi la diretta Corriere dello Sport

Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alberto Polverosi ha scritto su Calciomercato.com del match pareggiato in casa dall'Inter per 2-2 contro il Bologna, sottolineando come il tecnico dei ...Nella giornata di ieri, venerdì 6 ottobre, la Juventus è venuta a conoscenza dell’esito delle controanalisi richieste da Paul Pogba dopo che lo stesso giocatore era risultato positivo al testosterone ...