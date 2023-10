Caso Apostolico | spunta un video de La Presse | un poliziotto con il casco filma la giudice alla manifestazione del 2018

(Di sabato 7 ottobre 2023) Nei giorni scorsi, giornali e politica hanno sollevato dubbi sulla provenienza deldiffuso dal ministro Salvini, che ritrae laIolandain unapro migranti a Catania, nel. Ilto- come ricostruito dal Fattoquotidiano.it – sembra essere stato girato da un uomo che si aggirava dietro al cordone di polizia. Ma venerdì 6 ottobre la Questura del capoluogo etneo ha disconosciuto la paternità del materiale: “Si comunica che ilpubblicato non risulta tra gli atti d’ufficio relativi all’evento in questione”. Ora c’è un nuovoto inedito che può aiuta a ricostruire la vicenda. L’autore è il giornalista emaker de LaStefano Bertolino e mostra un agente di ...

Poi, quando è scoppiato il, il carabiniere avrebbe deciso di condividere le immagini con una "ristretta cerchia di persone". Le autorità giudiziarie di Catania sarebbero state già ...Nuovi sviluppi neldella giudice di Catania Iolanda, al centro delle polemiche per un video di 5 anni fa in cui partecipava ad una manifestazione pro migranti nel porto di Catania. Oggi non solo si è ...

La Lega: 'Apostolico si dimetta'. Meloni: 'Nessun dossieraggio' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Caso Apostolico, Meloni si schiera con la Lega: “Legittimo chiedersi se ci fosse un pregiudizio da… Il Fatto Quotidiano

Le immagini esclusive, girate da Stefano Bertolino per LaPresse, della giudice Iolanda Apostolico a Catania, nella manifestazione del 2018 a sostegno dei migranti bloccati a bordo delle nave Diciotti.