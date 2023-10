Carlos Augusto | 'Siamo arrabbiati | siamo l'Inter e dobbiamo vincere sempre'

Al 60' Sanchez fa centro su cross di, tutto inutile: fuorigioco. Poco dopo, riecco Acerbi: nuovo colpo di testa, mira sbagliata. Al 74' Lautaro, ammonito in precedenza per un fallo, ...Inzaghi vede la squadra in difficoltà e corre ai ripari, inserendo dalla panchina Cuadrado, Sanchez e. Il 3 - 2 realizzato al 60' proprio dal neoentrato Sanchez viene annullato per ...

Inter-Bologna, pagelle: Carlos Augusto un treno, Sanchez fumoso. In 3 l’errore fatale fcinter1908

Il Bologna di Thiago Motta, sotto di due, rimonta l'Inter a San Siro. Avvio strabiliante dei nerazzurri, subito avanti di due reti dopo 13 minuti: all'11' è Acerbi a mandare la formazione di Simone In ...INTER-BOLOGNA 2-2 (11' Acerbi (I), 13' Lautaro Martinez (I), 19' Orsolini (B, rig.), 52' Zirkzee (B)) LIVE MATCH 96' - Guida fischia la fine! Inter e ...