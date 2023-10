Capcom | qual è il vero significato del nome della software house giapponese?

Leggi su esports247

(Di sabato 7 ottobre 2023)è una dellepiù prolifiche di sempre. Sin dai suoi esordi ha sempre sfornato piccoli e grandi capolavori che sono entrati a pieno titolo nella lista dei videogiochi più belli di sempre. Mega Man, Street Fighter, Devil May Cry, Resident Evil sono solo alcune delle saghe che hanno portatoad essere la casa di successo che è oggi. Dal 1987 ha cominciato a sfornare i primi capitoli di serie che sarebbero poi diventate dei grandi successi, come Mega Man e Street Fighter, entrambe nate in quell’anno e ancora attive dopo tutti questi anni. Con l’arrivoprima PlayStation abbiamo avuto modo di apprezzare le tinte apocalittiche del primo Resident Evil che oggi conta ben 8 capitoli ufficiali e diversi spin-off. Impossibile non citare la saga di Monster Hunter che, per quanto di ...