“Cancro al seno” | l’annuncio lascia di sasso tutti i fan

Leggi su rompipallone

(Di sabato 7 ottobre 2023) “Ho avuto unal”:di uno dei personaggi più iconici del nostro Paese (e non solo) esce allo scoperto: la notizia hato dii suoi fan. “Negli ultimi anni ho avuto unal“: questodi Carla Bruni, lanciato nelle scorse, che hato praticamente di stucco i suoi tantissimi fan tra l’Italia e la Francia. Dopo diverso tempo, l’artista ha rotto il silenzio e ha fatto chiarezza in merito a un periodo in cui è apparsa non moltissimo in televisione. Questo aveva fatto preoccupare i numerosi sostenitori dell’italo-francese, ma la stessa Bruni tiene a tranquillizzarei suoi fan. “Sono salva grazie alla prevenzione”, ha chiarito l’ex premiere ...