Canada | la legge obbliga Google e Media a pagare i media per i contenuti È braccio di ferro con Ottawa

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ilmette i freni ae Meta. Che a loro volta potrebbero bloccare da dicembre i siti di informazioni sul motore di ricerca. È la prospettiva che potrebbe aprirsi dopo il via liberacanadese, in vigore tra due mesi, che impone ai giganti digitali diper la condivisione dei loro. Meta, società madre di Facebook e Instagram, aveva già vietato ai suoi utenti di vedere o condividere link ad articoli di notizie in. Inlamette i freni ae Meta .Ora“esorta” il governo canadese a inserire le modifiche legislative “necessarie”, citando un processo di accordo sui...