(Di sabato 7 ottobre 2023) Andrea(191) e Luciano(166) si sono qualificati per le semifinali del challenger brasiliano di(130.000 $ di montepremi su terra battuta).ha superato il ...

Sono due gli italiani in gara nel challenger brasiliano di Campinas (130.000 $ di montepremi su terra battuta). Andrea Pellegrino (190) debutta al ...

Andrea Pellegrino (190) si è qualificato per gli ottavi di finale nel challenger brasiliano di Campinas (130.000 $ di montepremi) superando per 64 10 ...

dopo Andrea Pellegrino , anche Luciano Darderi si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger brasiliano di Campinas (130.000 $ di ...

Andrea Pellegrino (191) si è qualificato per i quarti di finale del challenger brasiliano di Campinas (130.000 $ di montepremi su terra battuta) ...

dopo Andrea Pellegrino (191), anche Luciano Darderi (166) si è qualificato per i quarti di finale del challenger brasiliano di Campinas (130.000 $ di ...

Andrea(191) e Luciano Darderi (166) si sono qualificati per le semifinali del challenger brasiliano di(130.000 $ di montepremi su terra battuta).ha superato il brasiliano Orlando Luz (437) per 63 06 63, Darderi invece ha avuto la meglio dell'argentino Roman Andres Burruchaga (250) ...Encomiabile Andreache, dopo la vittoria a Bad Waltersdorf, ha deciso di cavalcare l'onda con una trasferta parecchio impegnativa fino a(Brasile, Challenger 100, terra battuta). ...

Campinas: Pellegrino e Darderi in semifinale Tiscali

Tennis, il trionfo di Pellegrino: «Dedicato a mia nonna, famiglia fondamentale» La Gazzetta del Mezzogiorno

O Brasil esteve perto de beliscar os primeiros lugares das semifinais do Campeonato Internacional de Tênis com José Pereira e Orlando Luz, dois qualifiers que vinham se destacando ao longo da semana.Andrea Pellegrino (191) e Luciano Darderi (166) si sono qualificati per le semifinali del challenger brasiliano di Campinas (130.000 $ di ...